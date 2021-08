„Hry na jakýkoliv způsob patří mezi klienty k oblíbeným aktivitám. Soutěživost jim rozhodně není cizí, je jedno, jestli hrají karty, Člověče, šipky nebo pétanque, sportovní duch nemá věkové hranice,“ usmívá se ředitelka kadaňského Domova pro seniory Lenka Raadová s tím, že nový herní přírůstek rozšířil již tak obsáhlou pestrost nabídky pro klienty. Tradiční i sváteční hráči mají opravdu z čeho vybírat. „Novinka navíc spadá do těch typů, které se dají hrát za hezkého i ošklivého počasí, tedy venku i uvnitř,“ dodává ředitelka.

Krásnou dřevěnou zábavu získal Domov po prosincové stolní hře Le Passe Trappe 4 opět jako projektový dar. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškových vnoučat. Hra je určena pro dva hráče, případně dvě herní skupiny. Jak název napovídá, cílem je jako první usadit čtveřici koleček jedné barvy do řady. Vodorovné, svislé, diagonální. Zní to prostě, ale tak jednoduché to zase není. Vítězí logika, taktika a pozornost. „Donátorům celého projektu jménem svým i našich seniorů děkujeme. Máme za sebou první herní odpoledne a již nyní je jasné, že své příznivce si barevná kolečka rozhodně našla,“ uzavírá ředitelka.

Zdeněk Moravec - PR a projektový manažer MěSSS Kadaň