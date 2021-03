Oblastní muzeum v Chomutově připravilo minisérii o dobytí města husity

Čtenář reportér





Dnes 16. března 2021 je to přesně 600 let od dobytí a vypálení města Chomutova husitskými vojsky. V dlouhé historii města to představuje jeden z milníků, byť v tomto případě neblahý, které je nutno si pamatovat.

Oblastní muzeum v Chomutově připravilo minisérii o dobytí města husity. | Foto: Ilustrační