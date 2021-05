To je neuvěřitelné, jaké máte šikulky, paní učitelky Knoblochová a Prollová! Takže je jasné, že tyto třídy jsou na bedně!

Na 1. místě je 7. C, na 2. místě 5. B a na 3. místě je 8. A. Myslím, že 7. C a 5. B už asi nikdo nepředběhne, ale o třetí místo bude ještě boj.

První třída, jež překonala hranice České republiky, byla 7. C, která vyhrála piknik pro svou třídu (samozřejmě až to půjde). Ostatní se ale nebojte, každá třída, která překoná hranice České republiky, půjde do slosování o další velice zajímavé ceny.

Mám velkou radost, že to děti baví, podnikají výlety s rodinou, chodí na procházky a dělají tím i něco pro své zdraví!

Tak konec povídání a šup šup na procházku, ať splníme limit a obejdeme Českou republiku!



Martina Falešníková - učitelka TV a organizátorka