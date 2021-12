Pondělí 25. října byl u 8. C na ZŠ Kadaňská v Chomutově normální školní den… Tedy, než nastal čas 17 hodin. Skoro celá 8. C se totiž sešla ve škole s nadšením, že zde bude spát.

Třída 8. C ze ZŠ Kadaňská přespala ve škole. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov

Večer začal první zábavou, vyřezáváním dýní. Mezi tím, co nějaké skupinky pracovaly na své dýni, pár žáků i s naší paní učitelkou vařilo výbornou večeři, zapečené těstoviny a rizoto. Mňam. Večeře i dýně se povedly! Poté jsme se přesunuli k hrám, například: stezka odvahy, schovávaná a k zdánlivě lehké hře, ve které šlo o to co nejrychleji dostat papírovou ruličku na stranu soupeře máváním s papírovým talířkem, nebylo to snadné, ale bylo to zábavné. Mně osobně se zalíbila stezka odvahy.