Nové lavičky v ulicích města Jirkova

Čtenář reportér





Nově jsme umístili sestavu dvou laviček se stolem do Červenohrádecké ulice, jednu lavičku do ulice Smetanovy sady a jednu k U-rampě do areálu nad základní školou v Krušnohorské ulici.

V ulicích města Jirkova jsou nové lavičky. | Foto: Město Jirkov