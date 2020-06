Od pondělí minulého týdne platí nová pravidla pro návštěvy v zařízeních Městské správy sociálních služeb.

Platí nová pravidla pro návštěvy v MěÚSS Jirkov. | Foto: Archiv

S platností od pondělí 15. června je možné navštěvovat klienty na pokojích. Návštěvy dále probíhají v určeném čase, a to dopoledne od 10.00 do 12.00 hodin a odpoledne od 14.00 do 18.00 hodin.