Poslední pátek před Vánoci a poslední pátek ve škole v tomto kalendářním roce se žáci odpoledne vydali vlakem do Perštejna. Zpět do Klášterce se prošli s baterkami a čelovkami podél řeky za svitu měsíce, zajistili si „zobání“ na večer a přemístili se do tělocvičny naší školy. Do pozdních večerních hodin se věnovali sportovním aktivitám.