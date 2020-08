Týden zábavy a ponaučení pořádá pro děti či dokonce už vnoučata energetiků ve spolupráci s vedením elektrárny a odbory zájmové sdružení ARCHEOklub Kadaň manželů Šílových.

„Příměstské tábory jsou ideálním způsobem, jak zabavit děti o prázdninách, hlavně pro ty rodiče, kteří si z nějakých důvodů nemohou vzít v daný termín klasickou dovolenou. Případně chtějí, aby jejich ratolesti poznaly i něco jiného, než je klasický letní tábor či rodinný pobyt někde u moře. Samozřejmě, že každý příměstský tábor má to své a je svým způsobem originální, ale na druhou stranu se jedná o klasiku. My jsme si usmysleli, že ten náš proběhne z větší části v elektrárně a bude tudíž určen dětem, jejichž rodiče v ní pracují,“ říká Martin Šíl, jehož organizační duch a nápaditost nikdy neznaly hranic.

Den archeologie nastal pro všechny hned v pondělí. Děti se například dozvěděly, jak slavná je lokalita Tušimic mezi archeology a také si vyzkoušely nějaké archeologické a pravěké fígle. Štípaly kameny, učily se poznávat, z čeho pravěké věci jsou, stopovaly zvěř i si vyráběly pravěké přívěsky. Odpoledne se pak vydaly do divočiny, připomínající maďarskou pustu s „pohřebními mohylami“ dávných kočovníků. Respektive si vyšláply na jeden z rekultivovaných kopců oproti elektrárně, na kterém v rámci záchovného programu kriticky ohroženého motýla okáče metlicového spásají travnatý porost ovce a kozy.

„Úterý bylo dnem elektrárny jako takové. Prostřednictvím průvodců z místního návštěvnického a vzdělávacího centra se děti dozvěděly, že výroba elektrické energie není složitá. Jen když je jí zapotřebí hodně, tak musí být i vše strašně veliké,“ přiblížil Martin Šíl druhý den příměstského tábora v Elektrárně Tušimice, samozřejmě doplněný o různé soutěže a hrátky. Středa byla zasvěcena energii vlastního těla. „Jedeme do Lanového centra sv. Linhart v Karlových Varech. Děti si tak vyzkoušejí jak těžké, nebo naopak pro někoho lehké, je ovládat vlastní tělo v situacích, které nejsou zase až tak běžné. Budou na to samozřejmě muset vynaložit i vlastní energii.“

Ve čtvrtek je na programu výlet autobusem do Krušných hor, kde si účastníci tábora prohlédnou největší větrnou farmu v republice. Následně všechny čeká oběd v hornickém Měděnci a pochopitelně i pěší výstup na vrch Mědník. „Voda je mocný živel, a proto jsme si ji nechali nakonec. Ukážeme si, jak ji naši předkové využívali podobně jako vítr. A také zkusíme pár pěkných experimentů. Po časném obědě se vypravíme do opravdové vodní elektrárny v Želinském meandru na řece Ohří. Seznámíme se s tamním vodníkem Želiňákem a podíváme se i do strojovny. Bude to poslední den tábora, takže se společně rozloučíme malým táborákem. Upečeme si buřty nebo jablíčka. A když budou rodiče chtít, mohou se k nám odpoledne přidat a vyzvednout si své ratolesti přímo u ohně,“ dodal Martin Šíl.

Program příměstského tábora, jež má základnu v Elektrárně Tušimice se pochopitelně zamlouval nejen rodičům, ale i vedení elektrárny. „Myšlenka uspořádat příměstský tábor pro děti energetiků přímo v elektrárně mne oslovila hned od samého začátku. Program je zajímavý a hlavně smysluplný. Na děti dohlížejí podle mne zkušení táborníci s dlouholetou praxí, tedy manželé Martin a Jana Šílovi. Další vedoucí je v rámci své dovolené, to aby se mohla plně věnovat dětem, i naše koordinátorka BOZP Olga Pazderová. Během seznámení se s elektrárnou jsou jim k dispozici i průvodci z našeho infocentra. Rozumí se, že do samotného provozu se vzhledem ke svému nízkému věku ještě nepodívají. Nicméně i tak si myslím, že si u nás užijí zábavy více než dost. Být jejich současníkem, tak sám přemluvím rodiče, aby mne na takový tábor přihlásili,“ uzavřel Otakar Tuček, ředitel elektráren Tušimice a Prunéřov.

Ota Schnepp - mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy