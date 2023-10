Zástupci okresního sdružení České lékařské komory v Chomutově předali 24. října pamětní medaili významné kadaňské lékařské osobnosti. Ocenění, které se každoročně uděluje lékařům za mimořádné úspěchy v medicínských oborech, získal MUDr. Jaroslav Dobiáš za celoživotní oddanou službu dětem.

MUDr. Jaroslav Dobiáš ve své ordinaci | Foto: se svolením Nemocnice Kadaň

V kadaňské nemocnici, která tento rok slaví své 45. narozeniny, pracuje Jaroslav Dobiáš od jejího otevření, a nikdy, hlavně kvůli silným rodinným vazbám, neuvažoval o změně bydliště.

Narodil se v Hradci Králové a až do studií na lékařské fakultě žil v Kolíně. Do Kadaně se přistěhoval za svojí ženou, také významnou dětskou lékařkou, MUDr. Jarmilou Dobiášovou, rozenou Havlíčkovou, která pochází ze slavné umělecké rodiny. Spolu vychovali dvě dcery a dohromady mají čtyři vnoučata. Svou celoživotní pílí a houževnatostí významně přispěl k dobré pověsti dětského lékařství v Kadani a právem se těší velké oblíbenosti jeho početných dětských pacientů.

„Za naši rodinu je pan doktor Dobiáš ten nejlepší ve svém oboru. Umí skvěle komunikovat s dětmi a cokoliv jsme kdykoliv potřebovali, tak byl vždy k dispozici, a to i o víkendu přes telefon. Zároveň děti v ordinaci příliš netrápí a snaží se prohlídku přizpůsobit tak, aby byla co nejrychleji provedena. Je to asi ten nejpracovitější doktor jakého známe a o milé a ochotné sestřičce ani není třeba mluvit,“ říká maminka Jiříka a Adélky Kamila Struková.

Také manželé Štěrbovi, kteří kdysi bývali pacienty pana doktora, si jej nemohou vynachválit: „Na pana Dobiáše vzpomínáme jako na velmi pečlivého lékaře. Nepředepisoval hned antibiotika a vždy se snažil najít šetrnější řešení. Pokud se našim rodičům cokoliv nezdálo, byl vždy otevřený jakékoliv komunikaci. Je to skvělý pan doktor.“

Ve svém volném čase rád sbírá porcelán, čte detektivní romány a historické monografie a díky jeho paní, která velmi ráda cestuje, neustále překonává své obavy z létání. Na otázku, zda se chystá do důchodu, odpověděl jednoznačně: „Do důchodu se rozhodně nechystám. Ta představa mě děsí.“

Jeho malí i odrostlejší pacienti si tak nemusí lámat hlavu s hledáním nového lékaře. A to ještě hodně dlouho. Važme si takovýchto výjimečných lidí.

Karolína Odlasová

Nemocnice Kadaň