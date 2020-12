„S touto střední odbornou školou máme již delší dobu podepsanou deklaraci o vzájemné spolupráci. Prakticky je naší partnerskou školou hned od začátku, co jsme začali jejich síť po celé republice budovat. Její žáci jsou mimo jiné již popáté zapojeni do Motivačního programu Prokopa Diviše, který pořádá právě ČEZ Distribuce. Pravidelně se také účastní Energetické maturity v Elektrárně Tušimice či Distribuční maturity v Kladně. V rámci našich náborových akcí patří mezi nejpozornější posluchače a po teoretické části vždy projevují veliký zájem o technické a bezpečnostní vybavení, včetně zásahových vozů a vysokozdvižných plošin, které používají montéři v terénu,“ říká Martin Klacián.

Vzhledem k restriktivním opatření, která s sebou přináší současná doba koronavirová, byla ovšem tentokráte jeho přednáška velmi krátká. Navíc jen pro velmi omezený (maximálně povolený) počet žáků 3. ročníku maturitních oborů mechanik elektrotechnických zařízení a také bez jindy přítomných terénních pracovníků ČEZ Distribuce.

„Každopádně jsem ovšem pozvání vedení školy přijal. Už jen proto, že jsem byl zvědavý na nové, i když zatím prázdné učebny. Také jsem chtěl poznat, jak vlastně takový on-line den otevřených dveří probíhá,“ dodal ještě náborový specialista. Společně s Jaroslavem Zocherem, který coby druhák skončil v uplynulém školním roce v Motivačním programu Prokopa Diviše na třetím místě, pak zapózoval s jeho sedmitisícovým šekem.

„Fotku chceme použít jako pozvánku na další den otevřených dveří, který plánujeme již na 6. ledna 2021. Pravděpodobně opět bude on-line,“ podotýká k tomu Lenka Demjanová, vedoucí učitelka pracoviště SOŠEaS Na Průhonu. A jak podle ní takový on-line den otevřených dveří vypadá? „Velice jednoduše, prostřednictvím počítače a televizní obrazovky provedeme zájemce po škole, aniž by museli dovnitř budovy. Vše se odehrává ve vestibulu, samozřejmě v rouškách a desinfekcí na ruce, kterou mají návštěvníci k dispozici. Maximum je vždy devět sedících, přičemž desátým je průvodce, tak, aby se navzájem neohrožovali.“

Co se ještě spolupráce se Skupinou ČEZ týče, kvitovala Lenka Demjanová možnost zavítat i v současné době do nejrůznějších výrobních provozů této energetické společnosti. Exkurze se samozřejmě rovněž konají on-line, přičemž prostřednictvím svého domácího počítače vždy virtuální realitou té či oné elektrárny provede fundovaný průvodce daného informačního centra. „Byli jsme vůbec první virtuální skupinou, která se již 27. listopadu takto podívala do Elektrárny Ledvice a v pátek 11. prosince jsme si prohlédli vodní elektrárny Hučák,“ uzavírá Lenka Demjanová.

Ota Schnepp - mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy