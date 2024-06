Hasiči a zdravotníci přijeli za dětmi do školky Alešova, přivezli ukázky

Čtenář reportér

Co nejvíc potěší paní učitelky v mateřské škole? Úsměv a rozzářené oči dětí štěstím a radostí. O to víc se dětem oči rozzářily, když 3. června do chomutovské MŠ Alešova přijela záchranná služba a hasiči Ústeckého kraje s interaktivní ukázkou zásahové techniky.

Hasiči a zdravotníci potěšili návštěvou děti v MŠ Alešova. | Foto: Ivana Vlčková

Velké poděkování patří záchranářům, paní Janě Hubert a panu Miroslavu Kovaříkovi, za odbornou ukázku zdravotnického vybavení záchranného vozu. A hasiči Petru Královi a jeho kolegům ze směny, kteří předvedli dětem i ukázky vyprošťovací techniky, mimo jiné. Děti s paními učitelkami jako poděkování upekly pro záchranáře a hasiče malou sladkost. V neposlední řadě děkujeme za obětavý, trpělivý a vlídný přístup k dětem a rádi bychom, aby se tato společná akce MŠ a IZS stala tradicí. Ivana Vlčková

MŠ Alešova, Chomutov