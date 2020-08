Najezte se v Kadani a prohlédněte si zdarma památky

Čtenář reportér





Pokud do konce prázdnin půjdete kdekoliv v Kadani na oběd, kávu, zmrzlinu nebo cokoli, co udělá vašim chuťovým buňkám radost, dostanete za to odměnu v podobě vstupu zdarma na památky.

Františkánský klášter v Kadani. | Foto: Archiv Deníku