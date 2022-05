Naděje začala provozovat komunitní lednici v Klášterci nad Ohří

Komunitní lednice si klade za cíl spojit lidi, kterým není obrovské plýtvání lhostejné, a povzbudit ostatní, aby jednali stejně. Nejedná se primárně o sociální projekt pomáhající lidem bez domova. Každý, kdo v dané komunitě žije, pracuje, podniká, nebo se v ní pravidelně pohybuje, může do lednice vložit cokoliv, co nespotřebuje a co je zároveň před datem spotřeby.

Naděje začala provozovat komunitní lednici v Klášterci nad Ohří. | Foto: Naděje