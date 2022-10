Na ZŠ Kadaňská v Chomutově proběhla akce Pěšky do školy

Naše škola se poprvé zapojila do letošního ročníku výzvy Pešky do školy a třídy si zaznamenávaly pěší dny do svých deníků.

Všichni si zopakovali pravidla o pohybu chodců a cyklistů v silničním provozu. Tato akce měla za cíl zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky a které zároveň zjistily, že jít do školy s kamarády, jet na kole nebo koloběžce je vlastně fajn! Jsme rádi, že se většina dětí zapojila a rodiče je podporovali. A tady jsou třídy na prvních třech příčkách, kterým to nejlépe šlapalo: 1. 5.A, 2. 6.B a 6.C, 3. 3.B. Radka Vaňkátová – učitelka Tv, ZŠ Kadaňská Chomutov