Když jste v sobotu navštívili jirkovskou synagogu, dýchla na vás úžasná bohémská atmosféra všech „tvořitelů s duší“ i návštěvníků.

Na prvním jirkovském flerjarmarku si každý snad našel kousek něčeho, co ho okouzlilo. | Foto: Město Jirkov

První jirkovský flerjarmark byl doprovázen písničkářem Petrem Lüftnerem, který návštěvníky nadchl svým hraním na akordeon a kytaru. Rukodělní umělci přivezli své krásné výrobky a každý si snad našel kousek něčeho, co ho okouzlilo a nyní mu dělá doma radost. Ať už to byly šaty, šperky, doplňky do bytu, něco pro dětičky nebo něco dobrého na zub. Jsme rádi, že se akce vydařila a dle návštěvnosti lze soudit, že se i líbila.