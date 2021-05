Testovací místa najdete u Globusu Chomutov v 10. řadě parkoviště. V provozu je každý den od 7. do 18 hodin.

U Kauflandu Otvice se nachází v 2. řadě parkoviště a pracuje každý den od 7.30 do 17.30 hodin.

Dále pak v ordinaci praktického lékaře v Hálkově ulici (u bývalého casina Bonver), a to každý víkend od 8.30 do 11.30 a od 12.30 do 18 hodin.

Testovací místo je také v Hoře Svatého Šebestiána, u Freeshopu pod benzinou F1, a to každý den od 6.30 do 18.30 hodin. (luk)