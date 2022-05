Během výměny se na 29eru vystřídaly i tři děti ze třídy Cadet – Adam, Terka a Luděk. Jak se jim 29er líbil: „Na 29eru se nám moc líbilo. Bylo to samozřejmě úplně jiné než na Cadetu, ale to nemění nic na tom, že to byla velká zábava a skvělý zážitek. Oproti Cadetu je to velký rozdíl, už jen proto, že je to větší loď a mnohem rychlejší, ale taky protože jde do rychlosti mnohem snadněji a oba členové posádky jsou skoro stejně důležití. Super, všichni byli milí, vtipní a pomohli nám, s čím jsme potřebovali, a když jsme něco nepobrali na poprvé, tak nám to znovu vysvětlili. Určitě nás tento zážitek hodně přiblížil k rozhodnutí začít jezdit na 29eru a moc rádi si něco podobného zopakujeme.“

Pro posádky SCM to byl po velmi dlouhé době první trénink na českých vodách, kde jsou podmínky dost rozdílné od těch na moři nebo Gardě. „Proměnlivé podmínky českých vod však dokážou také mnohé naučit, takže si každá posádka musela stanovit dva cíle, jejichž dosažení považovala za nejpřínosnější do sezony,“ vysvětluje Dominika.

Hned následující víkend proběhl první český pohárový závod. V sobotu se odjely čtyři rozjížďky, v neděli už jen pršelo.

Ve třídě 29er zvítězila posádka Lukáš Dadák a Dan Viščor z YC LS Brno, ve třídě RS Feva Petr Pelnář a Matěj Červeň z TJ Lokomotiva Plzeň, ve třídě RS500 Jakub Dobrý a Tereza Dobrá také z TJ Lokomotiva Plzeň a ve třídě RS700 Adam Plhoň z SK Tři sestry.

SCM 29er nyní čeká další trénink a 12. 5. začíná EuroCup na Lipně, kde se znovu sejdou všechny české a také několik zahraničních posádek.

Eva Skořepová - PR manažerka Českého svazu jachtingu