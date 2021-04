Škrle, německy Skyrl, je malá obec v chomutovském okrese a pokud ji chcete projít, stačí vám na to opravdu jen několik minut. Přesto má co nabídnout, hlavně bohatou historii. Na návsi, kterou tvoří hlavní ulice, je malý barokně upravený kostelík sv. Jakuba staršího, založený v druhé polovině čtrnáctého století.

Na návsi v obci Škrle najdete kostelík a na sloupku posezení kešku. | Foto: Lucie Králíková

Na konci ulice, na levém břehu říčky Chomutovky, se nachází barokní zámeček Škrle. Postaven byl roku 1730 na místě starší tvrze cisterciáky z oseckého kláštera. Klášter zámek vlastnil až do roku 1875, kdy budovu koupila obec. Zámek je chráněn jako kulturní památka. Před zámkem se nachází obelisk císaře Josefa II. s letopočtem 1882. Mezi dětským hřištěm a kostelem stojí sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého z roku 1720. V části vesnice na pravém břehu řeky stojí budovy bývalého panského dvora a u křižovatky silnic boží muka z roku 1692. Po silnici do Velemyšlevsi vede značená cyklotrasa č. 3034 z Chomutova do Března u Postoloprt. Pod střížkou posezení na návsi najdou hráči geocachingu kešku.