O co jde? Délka hranic České republiky činí 2 290 km, což při průměrné délce kroku 65 cm činí 3 523 077 kroků. Každá třída bude společně počítat kroky, které jim změří chytré hodinky, aplikace v mobilu apod. Evidence třídou ušlých kroků bude vedena v prostředí MS Teams.

První třída, která obejde Českou republiku, dostane zajímavou cenu. Každá třída, která stihne ujít daný počet kroků, se dostává do slosování o velmi zajímavé ceny. Účast každého žáka v soutěži je samozřejmě dobrovolná, naším cílem rozhodně není sledovat pohyb našich žáků, ale motivovat je k pohybu, který bude ozvláštněn používáním výdobytků moderní techniky. Samozřejmě pokud si někdo při chůzi strčí do kapsy mechanický krokoměr, bude to fungovat taky a možná i líp. Vůbec nejlepší je počítat si kroky sám, ale to se ani neodvažuji navrhnout… Bystří se tím mysl (kromě zpevnění těla). Start je v pondělí 5. dubna a konec 2. května.

Martina Falešníková