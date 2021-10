Účast v celorepublikové akci Ukliďme Česko je pro nás již tradicí. Ačkoli jsme měli jen hodinku čistého času, povedlo se nám odklidit cca 200 kg odpadu z přírody!

My z Kadaňské jsme uklidili společně 200 kilo odpadu z přírody. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov

Děti byly překvapené, kolik ho v okolí Filipových rybníků našly. Na první pohled se totiž zdálo, že není co uklízet, ale když vstoupily do lesního porostu, zjistily, jak moc se pletou. Koberce, matrace, železné trubky, plastové láhve, to vše a mnoho jiného jsme v lese našli. Je to neuvěřitelné, a to se už od malička všichni učíme, že to rozhodně do přírody nepatří.