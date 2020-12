Můžete udělat radost dárkem z Kadaně

Čtenář reportér





Není nad to darovat něco… speciálního! Co jen tak někdo nemá. Stále ještě přemýšlíte, co nadělit pod stromeček? Jeden originální tip bychom měli.

Kniha Kadaň je vhodným dárkem z Kadaně. | Foto: Město Kadaň