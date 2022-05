Muzeobusem z Kadaně na výlet do Weesensteinu a Großsedlitz

Městské muzeum v Kadani vypravuje v sobotu 14. května muzeobus, který pojede na výlet do Weesensteinu a Großsedlitz v sousedním Sasku. Cena je 695 korun. V ceně je doprava, vstupné do zámku , varhanní koncert v kapli, vstup do zahrady a průvodce. Odjezd z autobusového nádraží je v 7.45 hodin.

Zámek Weesenstein, jeden z cílů výletu muzeobusem. | Foto: Archiv