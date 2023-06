Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem zaměstnancům Porcelánky Thun Klášterec nad Ohří, kteří zajistili perfektní program pro naše děti z MŠ Abeceda Blatenská Chomutov.

Děti z MŠ Abeceda Blatenská Chomutov na návštěvě Porcelánky Thun v Klášterci nad Ohří | Foto: Naděžda Randáčková

Program Porcelánová školička byl pro děti velice zajímavý. Měly možnost se velice přijatelnou formou seznámit s tím, co je potřeba k výrobě porcelánového hrníčku, mističky, talíře a jakým procesem musí projít, než se dostane k nám domů.

A nejen to, zabezpečení akce, osahat si hmotu, ze které se porcelán vyrábí, jak vypadá glazura než projde pecí a jak vypadá hrníček před výpalem a po něm. Co se dělá v malírně, jak vypadá zlato nebo patina, to bylo věcí, co jsme viděli.

No a samozřejmě největší zážitek je zdobení hrníčku. Někomu se líbil Krtek, někomu Kačer Donald, někomu Žabí princ a někomu zdobení hrníčku hvězdičkami.

Na hrníčky si budeme muset počkat, protože obrázky, které jsme si na hrníčky dali, musí projít pecí, aby nám vydržely. Už se těšíme, jak si doma z hrníčku dáme čajíček nebo kakao nebo jej dáme mamince na ranní kávu.

Přejeme všem, ať se daří, a určitě se zase někdy do porcelánky podíváme.