Navíc zákaz vycestování do zahraničí a s ním související uzavření hraničních přechodů zhatil motocyklistům možnost „zařádit“ si například na německých dálnicích bez rychlostního omezení. Ani v letošní sezoně ale jistě nebude zákeřný koronavirus aspektem, který nejvíce ohrožuje zdraví i životy motorkářů. Jako každý rok je to zejména jejich riskantní jízda ve vysoké rychlosti, na kterou často doplácejí vážným zraněním, ale bohužel v mnoha případech i smrtí.

Už první jarní dny ukázaly, že neblahá statistika nehod motorkářů s fatálními následky nebude nijak příznivá ani letos. Jen o víkendu 28. a 29. března zemřeli při nehodách čtyři řidiči motocyklů. Jedním z faktorů tragických nehod motorkářů je podle bývalého motocyklového závodníka a ambasadora oddělení ministerstva dopravy BESIP Lukáše Peška skutečnost, že ještě nejsou po zimě rozježdění, chybějí jim odhad a reflexy.

Ideálním místem, kde se motorkáři mohou připravit na novou sezonu, jsou přitom uzavřené plochy pro výcvik bezpečné jízdy, takzvané polygony. Jedním z nejkomplexnějších disponuje areál mosteckého autodromu.

O kurzy bezpečné jízdy pro motorkáře je podle instruktora společnosti Autodrom Most Marka Kohoutka každoročně nebývalý zájem. První kurz For Moto se měl letos uskutečnit 11. dubna, další 26. dubna a naplánovány jsou až do podzimu. „Bohužel, současná situace a uzavření veškerých sportovišť včetně našeho areálu nám zatím jejich uspořádání neumožňuje. Neustále však registrujeme další a další objednávky právě na kurzy pro motorkáře. Apelujeme proto na zájemce, ať vydrží, ať zbytečně neriskují. Jsme s nimi v kontaktu. Až se situace uvolní, jako první obnovíme kurzy právě pro motorkáře. Pokud zakoupili poukazy na kurz, zůstávají v platnosti. Pokud si už určili pevný termín, přesuneme je na další vhodný. Dáme jim všem včas vědět,“ ujistil.

Teoretická část kurzu se zabývá technikou jízdy a výčtem krizových situací s návodem, jak je předvídat. „Vedeme ji formou diskuse na dané téma, nejde tedy o pouhou přednášku. Praktická část cílí na techniku pohledu, zvládnutí stability a ovládání motocyklu, správné zatáčení, techniku brzdění z různých rychlostí a vyhýbací manévry,“ upřesnil Kohoutek.

Absolventi si podle něj význam kurzu uvědomují. „V běžném provozu, kdy nepředvídatelný okamžik může nastat kdykoli a kdekoli, je výcvik k nezaplacení. Rychlá reakce trénovaného motorkáře mu často může zachránit život,“ vysvětlil instruktor.

Autodrom nabízí také motoškolu pro cestovní endura s kaskadérem a testovacím jezdcem Mírou Lisým. Pokročilí motorkáři, kteří už mají za sebou základní výcvik a chtějí si například vyzkoušet i okruhové jezdění, se mohou přihlásit na trénink pod vedením instruktorů Míry Lisého.

Základy bezpečné jízdy si na polygonu mosteckého autodromu měli zdarma prověřit 18. dubna také účastníci celorepublikové akce Začněme spolu aneb kolama dolů, kterou organizuje dopravní policie ve spolupráci s Asociací center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. Jejím cílem je snížit počet obětí při dopravních nehodách motocyklistů. Třetí ročník deseti společných víkendových vyjížděk motorkářů měl začít právě v Ústeckém kraji s cílem na polygonu v Mostě. Pořadatelé jej však kvůli nemoci Covid-19 bez náhrady zrušili.

Jan Foukal, Autodrom Most