Vstupenky na závodní víkend mistrovství světa superbike Autodrom Most – WorldSBK Czech Round, který bude mít na severu Čech premiéru 6. až 8. srpna, jsou v prodeji! Zájemci si tak mohou už nyní v předstihu zajistit, že o jedinečnou podívanou nepřijdou. Superbike je nejvyšší a nejrychlejší kategorií v závodech sériově vyráběných motocyklů, na cílové rovince jezdci dosahují až třísetkilometrové rychlosti. Vstupenky je možné zakoupit už nyní v e-shopu na webových stránkách autodromu.

Mostecký autodrom zahájil prodej vstupenek na závodní víkend MS superbiků. | Foto: Autodrom Most

Vzhledem k pandemii nemoci covid-19 autodrom připravil cenové alternativy vstupného. „Počet diváků upřesníme podle aktuálních platných nařízení vlády. Samozřejmě musíme přičíst členy týmů, komisaře, delegáty FIM a personál autodromu. Nyní platí varianta přístupu diváků do předem určených zón mimo paddock za ceny zvýhodněného vstupného v předprodeji. Pokud do zahájení závodního víkendu nastane další rozvolnění, což umožní navýšení počtu návštěvníků, budou mít přístup vedle diváckého sektoru i do paddocku. V takovém případě již v nabídce nebudou zvýhodněné předprodejní vstupenky, nýbrž lístky za plnou předprodejní cenu. Vstupenky prodávané na místě v době konání závodů budou mít vyšší sazbu, než předprodejové. Je proto výhodné nečekat a pořídit si vstupenku co nejdříve,“ vysvětlil obchodní manažer pro sport společnosti Autodrom Most Jakub Krafek.