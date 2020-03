Po prvotní radosti, že bude pár dní volna, se objevila tvrdá realita. Nebude to pár dní, ale asi pár týdnů, možná dokonce měsíců.

Píšeme si, posíláme úkoly a komunikujeme. | Foto: Archiv Deníku

V hlavě mi bliklo, jak budeme učit? A pak to teprve začalo. Ze všech stran se na nás valily informace, použijte tento zdroj, využijte tento kanál, zaregistrujte se na tuto stránku, je zdarma, nakladatelství uvolnilo učebnice, přihlaste se na webinář apod. A jak se z toho všeho nezbláznit? Zachovat klidnou hlavu a najít si systém. Zpočátku jsme zadala práci na týden, ale rodiče si nevěděli rady, jak práci rozvrhnout, takže druhý pokus už byl vypracovanější. Naplánovaná výuka do dnů. V naší třídě od samého začátku fungovalo přeposílání práce přes Bakaláře. Ale dětem, dle reakce rodičů, chyběl kontakt s vyučujícím. A tak jsem naší třídě vytvořila tým v Microsoft Teams a doufala, že to bude fungovat. Jaké bylo moje překvapení, když během dvou dní psala více jak polovina dětí, že jsou přihlášeny. No a je to, píšeme si, posíláme úkoly, komunikujeme a všichni se těšíme, až si budeme moci udělat online výuku, formou videokonference. Tedy, pokud se to naučím. A to je můj boj s IT technikou.