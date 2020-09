Potřebných necelých čtyřicet tisíc korun se díky sportující veřejnosti a také samotných zaměstnancům podařilo vybodovat prakticky během pouhých tří dnů.

„Když nás Nadace ČEZ zařadila do aplikace EPP s tím, že můžeme získat finanční prostředky v požadované výši, měli jsme pochopitelně radost. Ale také trochu obavu, jak dlouho potrvá, než náš projekt osloví veřejnost. Byli jsme proto ještě více překvapeni, když za tři dny bylo, jak se říká, hotovo. Všem moc děkujeme, našim příznivcům za vysportované body a Nadaci ČEZ za jejich převedení na konkrétní peníze,“ kvitoval během slavnostního přestřižení pásky Roman Končel, ředitel Zoo Ústí nad Labem.

Zrekonstruovaná a hlavně bytelnou sítí „zastřešená“ voliéra se nachází v sousedství horní pokladny. Samec je čtyřletý a jeho rodiči je původní pár supů himalájských. Po vyklubání se z vejce v umělé líhni, putoval coby dvouměsíční do liberecké zoologické zahrady, kde se mu dostalo té správné supí výchovy. „Nyní se nám samec vrátil zpět a přibyla k němu i půlroční samice ze Zoo Zlín. Ta pohlavně dospěje za dva roky, takže mají dost času na to, aby si zvykli na nové prostředí a hlavně na sebe, a stal se tak z nich náš nový chovný pár, neboť ten původní je již dva roky neplodný,“ dodává s nadějí Roman Končel.

Poděkování Nadaci ČEZ a podpoře veřejnosti vyslovil i Lukáš Štěrba, zástupce ředitele pro péči o zvířata a zahradnictví. „Výhodou voliéry, která je nově přizpůsobena chovu velkých dravců je její velikost a hlavně zasíťování. Supi mají více volnosti a mohou se i proletět. Nemusíme jim totiž zastřihávat letky, abychom zamezili jejich úniku. Návštěvníci je tak budou moci pozorovat i během letu. Volný pohyb pak pro supy znamená i lepší způsob páření, neboť nezastřižené letky jim umožní udržet přirozenou rovnováhu těla aniž by ztráceli balanc,“ uvedl.

Nadace ČEZ mohla díky pohybující se veřejnosti s mobilní aplikací EPP – Pomáhej pohybem poslat na konto zoologické zahrady 39 478 korun, tedy přesně tolik, kolik uvedlo vedení zoo ve své žádosti o finanční podporu projektu. „Jsme rádi, že se veřejnost opět zapojila a svými sportovními i jinými pohybovými aktivitami, například chůzí či tancem, podpořila dobrou věc. Výběr v daný okamžik z nasazených projektů do aplikace přitom všem umožňuje, že mohou podpořit právě to, co je nejvíce osloví. Vědí tak, kam a na co finanční prostředky od nadace žadatel použije. Určitě to zvyšuje i jejich dobrý pocit z konkrétní pomoci,“ poznamenala Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Sup himalájský sice v současné době ještě nepatří vyloženě mezi ohrožené druhy, neboť je „zatím“ zařazen do kategorie označené písmeny NT, což „pouze“ znamená téměř ohrožený (Nearly Threatened). Toto označení se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený. I když patří mezi dravce, je adaptovaný zejména na požírání mršin. Jen ojediněle si svůj jídelníček zpestří mláďaty nebo menšími zesláblými zvířaty. V přírodě nemá v podstatě žádného nepřítele. Tím je pro něj jen člověk – zemědělec, respektive lék diclofenac, jímž se léčí hovězí dobytek. Pokud sup pozře maso uhynulého zvířete léčeného tímto preparátem, selžou mu během několika dní ledviny a následně uhyne.

Ota Schnepp - mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čech