Matyáš Novák je známý i z televizní obrazovky díky své účasti ve Všechnopárty před třemi lety. Karlu Šípovi se tam tehdy svěřil se svými dalšími dvěma zálibami, a to s chovem slepic a s cestováním po regionálních železničních tratích. Jak po koncertu prozradil, do Jirkova přijel vlakovými soupravami hned tří dopravců.

Rodák z Hradce Králové Matyáš Novák je vítězem mnoha klavírních soutěží po celém světě. Asi největší úspěch jeho kariéry je sólový koncert v Carnegie Hall v New Yorku. Koncertuje od svých šesti let. Už v mládí o něm kritici psali, že má mimořádný hudební talent. Studuje Konzervatoř Pardubice a klavírní akademii Incontri col Maestro v italské Imole. Média zaujal už v roce 2016, když podnikl turné do Číny. V dubnu 2018 zvítězil v soutěži Bradshaw & Buono International. Díky tomu měl již zmiňovaný sólový koncert v hlavním sále Carnegie Hall v New Yorku. V září 2018 skončil na druhém místě v klavírní soutěži The International Edvard Grieg Piano Competition v Bergenu za účasti klavíristů z celého světa.

