Mladí futsalisté Baníku Chomutov hrají v neděli o titul mistra republiky

Čtenář reportér Čtenář

Přesně před čtyřmi lety jsme zvítězili v 1. lize juniorů do 17 let a byl to prozatím největší klubový úspěch našeho Baníčku. Další šanci na zisk titulu mistra republiky budeme mít již tuto neděli v hale v Edenu na Slavii, kam se kvalifikovala naše U19 mezi nejlepší čtyři nejlepší týmy v republice.

Mladí futsalisté Baníku Chomutov hrají v neděli o titul mistra republiky. | Foto: FC Baník Chomutov