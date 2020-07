Vloni byl z funkce odvolán ředitel KVIZU a můj hlavní spolupořadatel Bedřich Fryč (Bedřichu, děkuji za dlouholetou pomoc při pořádání této již tradiční akce). Okamžitě jsem si uvědomil, že to možná naruší loňský a další následující ročníky. Jde totiž o to, že na přípravu takové akce potřebujete především čas a spoustu kontaktů.

Nové vedení KVIZ se mi ozvalo v okamžiku, kdy už na pozvání známých tváří do poroty bylo pozdě, každý má diář plný na půl roku dopředu. Kampaň pro účast na Mistrovství ve svíčkové jsme dělali také půl roku předem, abychom získali ty nejlepší amatéry i profesionály.

Proto jsem se domluvil s vloni novou paní ředitelkou KVIZ, že soutěž v tom roce nebude, ale že se jí pokusíme uspořádat příští rok (tedy letos). Bohužel, a to mě dost překvapilo, paní ředitelka nedrží slovo. Vloni si na poslední chvíli svoje slova rozmyslela, sebrala (a to doslova) naše léty prověřená pravidla, soutěž přejmenovala na Zámeckou svíčkovou a uspořádala ji.

Co na tom, že nebyl k dispozici známý moderátor, který udrží soutěž v napětí, co na tom, že při soutěži vznikal chaos, co na tom, že se za ten krátký čas přihlásil pouze jeden nebo dva skuteční soutěžící? Zlí jazykové dokonce tvrdí, že hlavním soutěžícím byl zámecký kuchař, který svou svíčkovou rozdělil na několik soutěžních porcí (cca osm), které odlišně ochucené představili kamarádi a známí jako svou soutěžní porci.

Takový propadák se opravdu nedá opakovat každoročně, i proto KVIZ oznámil (protože se to docela hodilo) že kvůli koronaviru letos Zámecká svíčková nebude. Ani mě moc nepřekvapilo, když jsem se dozvěděl, že je na ředitele KVIZ vyhlášen konkurs.

Takže na 24. Mistrovství ve svíčkové si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Třeba se zatím naučíme vařit tu nejlepší svíčkovou na světě.

Krásný den přeje Jiří Holý