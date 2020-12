„Přišlo nám, že by byla škoda, kdyby si tyto výrobky nemohli lidé letos na trzích koupit, a tak jsme vymysleli Advent online. Od první adventní neděle bude na webových stránkách Domu dětí a mládeže Paraplíčko spuštěn jejich prodej. Kdo chce, tak může přes internet přispět na dobrou věc. Lidé mohou zakoupit výrobek, který si pak vyzvednou v našem domě dětí ve Školní ulici,“ přibližuje internetový nákup ředitelka Paraplíčka Alexandra Zdeňková.

A na jaké výrobky se mohou zájemci těšit? Na keramiku, anděly, aromatické lampičky, srdíčka i vánoční ozdoby. To vše vyrábí v keramické dílně Monika Elisová a Daniela Lísová. „Moje výrobky nechyběly na žádném Charitativním adventu“ konstatuje Daniela Lísová, která vede v Paraplíčku dílnu pro dospělé více než dvacet let. „Je mi moc líto, že letos situace tuto akci neumožní… setkávání a ta atmosféra byly každý rok nezapomenutelné,“ posteskla si. „Nejvíce jsme prodávali na adventu výrobky dětí, připravovali jsme je vždy už od září, ale kvůli uzavření škol jsem letos musela výrobky připravovat sama. I mně je to moc líto, děti byly vždycky úžasné a jejich nápady tak kreativní,“ říká Monika Elisová, pedagožka z Paraplíčka. „Věřím, že i v tomto roce si v naší nabídce najdou lidé něco pěkného, co někoho potěší pod stromečkem,“ dodává.

Na webu Paraplíčka budou na prodej také výrobky z korálků. Tyto šperky se učí vyrábět děti v novém kroužku nazvaném Zábavné tvoření. Větší část šperků zatím vyrábí Hana Viková, jejich lektorka. Jakmile se ale otevřou kroužky, budou děti zase tvořit samy a v příštím roce snad už nabízet vlastní náramky a náušničky.

Své výrobky bude nabízet i Ivana Talacká. Ani ona nevynechala jediný jirkovský Charitativní advent. Dříve pomáhala vyrábět pro mateřské školy, byly to malované kamínky, drhané náramky nebo třeba vánočně zdobené šnečí ulity. V posledních letech už nabízí výrobky za městský ústav sociálních služeb. „Pokaždé začínám tvořit už na jaře. Těší mě, že můžu svou prací pomoci dobré věci. Proto jsem ráda, že i v této nelehké době se díky Paraplíčku můžu do tohoto druhu pomoci zapojit,“ poznamenává.

Město Jirkov