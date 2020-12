Objevil se mezi námi jen jediný andělíček. V matematice nás uvítal Mikuláš s čertem na obrázcích, za vyplnění úloh jsme dostali sladkou odměnu. Stejně tak nás v hodině českého jazyka přivítal tlustý sněhulák, se kterým jsme procvičovali pravopis ú, ů, u. I když byla celá třída čertíků, myslíme si, že jsme byli hodní.

Moc se ve škole snažíme. A proto, když nás do třídy přišel navštívit opravdový Mikuláš, dostali jsme sladké ovoce a čokoládový perník. S čertem jsme sepsali pekelnou smlouvu, že dodržíme všechny sliby, které jsme Mikuláši a andílkovi slíbili. Pekelným inkoustem jsme pak smlouvu potvrdili naším otiskem prstu. A protože se blíží vánoční čas, ozdobili jsme si ve třídě krásný stromeček, který nám tu bude svítit až do Vánoc. Když čerti odešli, spadl nám kámen ze srdce, strach byl tentam a my si s chutí zatancovali čertí šarádu. Byl to fajn čertí den. Těšíme se na příští rok.

Zdraví vás žáci z 2. B Petra Kinclmanová - třídná učitelka