Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší? Nadílka v MŠ Blatenská

To je známá písnička, kterou si děti prozpěvují, ale čerta nevidí. Letos to bylo jinak. Čert v doprovodu Mikuláše a anděla do naší školky zavítal.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Mikulášská nadílka v MŠ Blatenská v Chomutově. | Foto: MŠ Blatenská Chomutov

Hartusil, budil hrůzu, očuchával nezbedy, ale nikoho neodnesl. Jen zanechal „úpis“ s telefonním číslem do pekla. A nadílka? U nás ve školce byla a pěkně bohatá. Všechny děti si odnesly nějaký pamlsek a hlavně pěkný zážitek. K nadílce se připojily i p. kuchařky a vytvořily „čertí“ svačinku. Moc děkujeme kuchařkám i našim domovnicím a p. učitelkám, které pomohly k příjemné atmosféře mikulášské tradice. Naděžda Randáčková - zástupkyně ředitelky, MŠ Blatenská Chomutov