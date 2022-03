Městská materiální sbírka Pomoc Ukrajině v Jirkově v pátek končí

Město Jirkov děkuje dárcům na pomoc Ukrajině za naplnění skladů. Věci je možné přinášet do garáží vedle lékárny na náměstí do pátku 11. března do 18 hodin. Pak sbírka končí.

Městská materiální sbírka Pomoc Ukrajině v Jirkově v pátek končí. | Foto: Archiv Deníku