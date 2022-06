Letošní ročník je však teprve třetí, protože předešlé dva byly zrušené kvůli covidu. První rok se akt konal v obřadní síni na radnici, druhý v Rytířském sále na Červeném Hrádku a letos v nových prostorách jirkovské synagogy. Žáky navrhovali na ocenění jednotliví ředitelé škol.

Nominace se týkala dvou kategorií: 1. vzdělání (oblast humanitní, přírodovědná, technická, umělecká, sportovní) a 2. mimořádný čin (záchrana lidského života, nezištná pomoc handicapovaným spolužákům, pomoc jiným lidem, dobrovolnictví, příkladné a poctivé jednání žáka).



Ocenění byla udělena těmto žákům a studentům:

Kateřina Černá (ZŠ Budovatelů) - za úspěšnou reprezentaci školy v přírodovědných, matematických a zeměpisných soutěžích, za úspěchy v oblasti hudby a umění, za skromnost, ochotu vždy pomoci a za oblíbenost v kolektivu.

Michaela Tučková (ZŠ Budovatelů) - za úspěšnou reprezentaci školy ve vědomostních a literárních soutěžích, za aktivní členství v žákovském parlamentu.

Justýna Vejmelková (ZŠ Budovatelů) - za úspěšnou reprezentaci školy ve vědomostních a literárních soutěžích, za aktivní členství v žákovském parlamentu.

Alina Andrijivna Leščenko (ZŠ Studentská) - za příkladnou a nezištnou pomoc při začleňování ukrajinských uprchlíků do třídních kolektivů a do života školy, za její pracovitost, cílevědomost a houževnatost.

Julia Treťjačenko (ZŠ Studentská) - za příkladnou a nezištnou pomoc při začleňování ukrajinských uprchlíků do třídních kolektivů a do života školy, za svědomitost a přesvědčení, že by si lidé měli pomáhat.

Martin Merxbauer (ZŠ Studentská) - za úspěšnou reprezentaci školy a města Jirkova na mnoha vzdělávacích soutěžích, za úspěchy ve stolním tenisu, za jeho velký zájem o vzdělávání, objevování a získávání nových informací, za přirozenou autoritu mezi spolužáky, za skromnost, vstřícnost a snahu pomoci.

Agáta Nováková (ZŠ Nerudova) - za výborné školní výsledky, za úspěšnou činnost v oblasti výtvarného umění - výtěžek z aukce jejích obrázků byl věnován do Vejprt, a za úspěchy v hudebním oboru - ve hře na trubku.

Denisa Marie Kösztnerová (základní umělecká škola) - za výborné výsledky v oboru hudebním, tanečním a literárně-dramatickém, za úspěšnou reprezentaci školy a města Jirkova v soutěžích základních uměleckých škol a za 2. místo v celostátní pěvecké soutěži ZUŠ ve školním roce 2021/2022.

Martin Matocha (základní umělecká škola) - za výborné výsledky v oboru hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém, za úspěšnou reprezentaci školy a města Jirkova v soutěžích základních uměleckých škol a za úspěšné působení v dechovém triu Gold in Black a v orchestru Red Dwarf Band.

Martina Bláhová (městské gymnázium) - za reprezentaci školy a města Jirkova při sportovních akcích, za 3. místo na závěrečném turnaji Mistrovství ČR juniorek v basketbalu s týmem Levhartice Chomutov.

Valentýna Kadlecová (městské gymnázium) - za reprezentaci školy a města Jirkova při sportovních akcích,

za 3. místo na závěrečném turnaji mistrovství ČR juniorek v basketbalu s týmem Levhartice Chomutov.

Johana Staňková (městské gymnázium) - za reprezentaci školy a města Jirkova při sportovních akcích, za 3. místo na závěrečném turnaji Mistrovství ČR juniorek v basketbalu s týmem Levhartice Chomutov.

Marie Staňková (městské gymnázium) - a reprezentaci školy a města Jirkova při sportovních akcích, za 3. místo na závěrečném turnaji mistrovství ČR juniorek v basketbalu s týmem Levhartice Chomutov.

Tomáš Sedláček (ZŠ Krušnohorská) - za výborné studijní výsledky, za reprezentaci školy na sportovních akcích, za úspěchy ve volejbale a za oblíbenost v kolektivu.

Erik Šamek (ZŠ Krušnohorská) - za uměleckou reprezentaci školy a města Jirkova při kulturních akcích.

Vyznamenaní žáci a studenti dostali osobní pozvánku od starostky Dariny Kováčové. Z rukou představitelů města pak v synagoze převzali pamětní list, květinové a věcné dary a keramické balóny jako symboly rozlétnutí se do světa za dalšími úspěchy (vyrobil je Dům dětí a mládeže Paraplíčko).



