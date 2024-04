Každého rodiče jednou čeká výběr školky pro své malé dítko a výběr školky ovlivňuje nespočetně faktorů. Mateřská škola Kvítek, která se nachází v Chomutově, v ulici Písečná, je menší školka s programem výuky Začít spolu. Děti jsou různého věku společně ve třídě, a tak vzniká prostor malým dětem učit se od velkých. Větší děti se zase přirozeně učí zodpovědnosti tím, jak se snaží menší děti vést a být jim vzorem.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lenka Brabencová

O programu Začít spolu jsem před výběrem školky nevěděla. Náš původní výběr školky ovlivňovala lokalita a blízkost domova. Vzhledem k velkému počtu dětí u zápisu nám byla Mateřská škola Kvítek přidělena. Dnes jsem však velmi ráda, že jsme do této školky byli přijati. Díky této formě výuky se můj syn krásně rozmluvil, naučil se větší soběstačnosti a má větší sebevědomí. Velmi rychle se učí nové dovednosti.

Už během prvních dvou měsíců byl znát velký pokrok. Od svých velkých kamarádů se rychle učí a díky výukovým centrům, jako je voda a písek, dílna, kostkoviště, relaxační koutek, domácnost a jiné, se pozitivně osobnostně rozvíjí. Školka má také zahrádku, kde si děti hrají, ale také se učí o přírodě a v sezóně se s paní učitelkou starají o sazeničky.

Pokud chce rodič nahlédnout do běžného programu svého dítěte ve třídě, je vždy vítán. S pedagogem může rodič také v rámci konzultací probrat co ho u dítěte trápí, co by bylo dobré zlepšit a naopak co dítěti jde. Personál školky je velmi milý a o každé dítě se dobře stará. Poznám to na svém synovi, který má rád paní učitelky, domovnice a také paní kuchařky. Ve školce je spokojený a to je pro každého rodiče důležité.

Jako rodič se cítím ve školce také příjemně. Velmi oceňuji první dny, kdy syn nastoupil poprvé do školky. V prvních dnech se při odchodu od dítěte rodič většinou obává, poslouchá, zda už dítě přestalo plakat a poté hlídá telefon, co kdyby volali ze školky. V mateřské škole Kvítek bylo však zvykání na školku jiné. První týden si dítě zvyká s rodičem ve třídě a jsou spolu zapojeni do chodu třídy na jednu či dvě hodiny denně. Postupně je na rodiči, kdy se zkusí vzdálit. Pokud chce rodič zůstat na blízku, ve školce je na chodbě útulné posezení v „Kvítkově kavárně“. Zde jsem se seznámila s ostatními rodiči dětí a první vzdálení od syna tak nebylo tolik stresující.

Výběr školky, jak již bylo řečeno, je ovlivněn různými faktory jako je blízkost bydliště, lokalita a podobně. Přínosný program Začít spolu je však významným plusem pro Mateřskou školku Kvítek. Věkově smíšené skupiny jsou velkým přínosem pro rozvoj dítěte a tento směr výuky v podání pedagogů Mateřské školy Kvítek mohu jen doporučit.

Klára Šoltová

maminka