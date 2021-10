Nakonec se vše podařilo a každý si na stránkách vybral své prostředí a mohl se zdokonalovat. Hodina utekla jako voda a nás potěšilo, že nám tablety nechala paní učitelka i do ostatních hodin, a tak jsme procvičili i abecedu ve školákově. Těšíme se na další hodiny ve společnosti tabletu.

Všichni jsme se o hodině moc snažili, abychom byli rychle hotovi v učebnici a mohli na tablety. Jelikož je většina z nás držela v ruce poprvé, bylo pro nás oříškem už samotné přihlášení a otevření stránek matika in, kde jsme procvičovali Hejného matematiku.

Měli jsme zajímavou matematiku. Paní učitelka nám ráno do třídy přinesla tablety, abychom si mohli procvičovat matematiku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.