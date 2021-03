I když to dole ve městě vypadalo, že se konečně blíží jaro, sobotní výlet za Měděneckými sfingami ale ukázal, že zima ještě zdaleka neřekla svoje poslední slovo. Cesta se totiž změnila v malé zimní dobrodružství.

Výlet se změnil v malé zimní dobrodružství pod Měděneckými sfingami. | Foto: Lucie Králíková

Postupně se cestou do Krušných hor počasí zhoršovalo. Byla místy mlha a někde i dostatečné zbytky sněhové nadílky. Navíc cesta z Měděnce k sfingám se v zimě neudržuje. Jízdu tak provázelo několik zmrzlých sněhových jazyků, kde hrozilo, že auto zapadne. Naštěstí se tak nestalo, ovšem sjet potom z hor dolů, na hlavní silnici za Kláštercem nad Ohří, to už bylo malé zimní dobrodružství, plné sněhových a ledových nástrah. Místy to tedy dost klouzalo a opět hrozilo zapadnutí auta do sněhu. Naštěstí se vše obešlo bez mimořádné události a v pohodě se dojelo domů.