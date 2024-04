Roztančený indie pop a letní atmosféru nachystali na pátek 3. května od 19 hodin Večery jinak a chomutovské Cafe 44. Block party na nově zrekonstruované zahrádce odstartuje sérii letních koncertů, kterou zahájí královéhradečtí The Valentines a chomutovští Jumpeck.

Před Cafe 44 v Chomutově zahrají The Valentines. | Foto: se svolením Honzy Fučíka

Trio The Valentines spojuje kytary, syntezátory, mix indie popu a rocku a osmdesátkových zvuků. Písně staví na kontrastu mezi veselými melodiemi a hloubavými texty. Aktuálně vydané debutové album "You All Look Beautiful When You Dance" zahrnuje 11 písní, včetně singlu "Relationships? Hard!", jež se dotýká komplexnosti mezilidských vztahů.

"Diváky čeká atraktivní zážitek v podobě otevření letní scény, jejíž součástí bude nová stage, jídlo z grilu a osvěžení v podobě nových drinků. S kapelami tak vytvoříme první letošní block party s letní náladou,” dodává za pořadatele Cafe 44 Dan Klepl.

Datum a čas: 3. května 2024, 19:00

Místo: Cafe 44, venkovní scéna

Minimální vstupné: 100 Kč

Jan Rödling