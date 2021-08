Nejlépe se úvod vydařil dvěma týmům, když RN Střechy Jirkov vyhrály všechny tři své zápasy a nováček Souhra Baník Chomutov dva. Souhra měla na programu jen dva zápasy. Velmi dobře si vedli i hráči Warriors Chomutov, kteří získali sedm bodů a společně se Střechami a Souhrou jsou bez porážky. Dvě výhry zaznamenali Tým snů a nováček Japek Janov, jeden bod AC Young boys. Na první letošní body si budou muset počkat Draci Most, Delfíni Kadaň a Baníček Most. V tabulce střelců jsou ve vedení Nikolas Polák z Warriors Chomutov a Cosmin Filip z Japek Janov, když oba vstřelili pět branek. V průběžném hodnocení brankářů vede Tomáš Prosek z RN Střechy Jirkov.

Výsledky:

AC YOUNG BOYS CHOMUTOV: WARRIORS CHOMUTOV 2:2 (0:1) M. Bilej, L. Šťastný - M. Solčány, P. Mucha; TÝM SNŮ : BANÍČEK MOST 4:0 (0:0) R. Dlask 2, P. Prošek, M. Bergler; AC YOUNG BOYS CHOMUTOV : RN STŘECHY JIRKOV 1:2 (0:1) E. Bauer - P. Pliska, L. Bartůněk; WARRIORS CHOMUTOV : TÝM SNŮ 5:3 (2:2) M. Solčány 3, N. Polák, P. Mucha - L. Trnka, M. Bergler, J. Tůma; RN STŘECHY JIRKOV : BANÍČEK MOST 1:0 (1:0) L. Malák; AC YOUNG BOYS : TÝM SNŮ 0:3 (0:1) L. Trnka, P. Prošek, J. Tůma; WARRIORS CHOMUTOV : BANÍČEK MOST 7:1 (2:0) N. Polák 4, P. Mucha 2, L. Rehovič - D. Doležal; RN STŘECHY JIRKOV : DELFÍNI KADAŇ 5:0 (4:0) L. Gonzorczyk 2, P. Pliska, M. Dvořák, J. Vrbka; SOUHRA BANÍK CHOUTOV : JAPEK JANOV 9:2 (3:0) P. Špicar 4, P. Vrba 2, D. Vondráček 2, P. Minařík - C. Filip 2; DELFÍNI KADAŇ : JAPEK JANOV 0:4 (0:1) C. Filip 2, L. Dušek 2; SOUHRA BANÍK CHOMUTOV : DRACI MOST 2:1 (1:0) P. Minařík, P. Vrba - M. Kálal; JAPEK JANOV : DRACI MOST 4:3 (1:1) J. Zajačík 2, C. Filip, L. Dušek - J. Melnyk 2, M. Kálal.

Tabulku soutěže vede se ziskem 9 bodů celek RN Střechy Jirkov, s dvoubodovým náskokem před Warriors Chomutov. Bronzová příčka patří týmu Souhra Baník Chomutov a tabulku uzavírá Baníček Most, který zatím má na svém bodovém kontě nulu.



Tabulka:

1. RN Střechy Jirkov 3 0 0 8:1 9

2. Warriors Chomutov 2 1 0 14:6 7

3. Souhra Baník Chomutov 2 0 0 11:3 6

4. Tým snů 2 0 1 10:5 6

5. Japek Janov 2 0 1 10:12 6

6. AG Young Boys Chomutov 0 1 2 3:7 1

7. Draci Most 0 0 2 4:6 0

8. Delfíni Kadaň 0 0 2 0:9 0

9. Baníček Most 0 0 3 1:12 0

Turnaj řídili: Lubomír Neumayer, Vladimír Novotný, Jan Hájek, organizačně jej vedli: Pavel Fára a Petr Schlögl.

Jiří Kupec