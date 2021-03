Narodil se 11. května 1916 ve Vídni, proto přezdívka Vídeňák, a známým se stal díky básnickému nadání, proto také přezdívka Létající básník. Mimochodem za II. světové války v emigraci vydal několik básnických sbírek. Domovsky byl příslušný do Opatovic nad Labem v okrese Pardubice. Vystudoval gymnázium v Pardubicích a k 1. říjnu 1934 nastoupil presenční vojenskou službu u pěšího pluku č. 46 v Chomutově.

Zde také odstartoval svou vojenskou kariéru. Absolvoval školu pro důstojníky pěchoty v záloze u 46. pěšího pluku Chomutov. V září 1936 byl přijat na vojenskou akademii, z které byl vyřazen jako poručík pěchoty. Poté sloužil u 3. Horského pluku v Popradu.

Po okupaci Československa odešel do Polska, odkud se po vypuknutí II. sv. války vydal se skupinou Ludvíka Svobody směrem k sovětským hranicím. Byl stejně, jako ostatní zajat Rudou armádou a internován. Nakonec celá skupina odjela do Francie, kde v Marseille vstoupil do čs. zahraniční armády. Po pádu Francie následovala plavba lodí do Anglie. Zde byl nejdříve u pozemního vojska, aby se následně stal příslušníkem letectva RAF. Absolvoval kurz navigátora a byl přemístěn k 311. čs. bombardovací peruti.

V polovině srpna 1943 byl členem osádky F/Lt Bohuslava Tobyšky, která byly vyslána na dvoutýdenní stáž k americkému bombardovacímu letectvu. Konkrétně k 96. Bomb Group, která měla svou základnu v Snetterton Head. Byl účastníkem 4 operačních letů s B – 17 Flying Fortress nad okupovanou Evropu. Následoval návrat k 311. Peruti, poté převelení k výcvikové jednotce a následně k 246. transportní peruti RAF. Dne 14. března 1945 nasedl na letišti Lagens na Azorských ostrovech s ostatními členy osádky F/O Václava Jílka do čtyřmotorového letounu Liberator k cestě do Velké Británie. Stroj se však těsně po startu zřítil, narazil do kopce a celá osádka i třináct cestujících v troskách zahynuli.

Ostatky navigátora Aloise Volka byly, stejně jako ostatky dalších tří čs. letců, Dalibora Brocharda, Václava Jílka a Ludvíka Kondziolky, uloženy na hřbitově Lajes na Azorských ostrovech. (jak)