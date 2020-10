S průvodkyní Martinou Zdiarskou jsme se letos opět dozvěděli spoustu nových věcí. Například to, že lesní plody se semínky kromě větru a vody mohou přenášet i zvířata. Zopakovali jsme si také názvy mnohých lesních rostlin a plodů, i když to pro většinu z nás nebyla žádná novinka.

Také jsme hráli lesní hru, kdy jsme ve třech skupinách dávali malé obrázky s lesními plody do kloboučků, podle toho, jestli daný plod přenáší zvířata, vítr nebo voda. Byla to napínavá a zajímavá soutěž s vyrovnanými výsledky. Nakonec přišla na řadu skutečná práce. Rozdělili jsme se do dvojic a každá dvojice si v oboře zasadila jeden nebo dva stromky. Paní učitelku překvapilo, jak jsme se k práci postavili a jak dokážeme být šikovní, když nás to baví. Bylo to opravdu hezké dopoledne a těšíme se na další dobrodružství v lese.

Kamila Šimková a Matěj Dušek, žáci 5. B ze ZŠ Kadaňská Chomutov