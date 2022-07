Lego Boost v dílnách na ZŠ Kadaňská v Chomutově

Poslední hodinu v dílnách jsme měli hotové vše, co jsme měli stihnout. Vzali jsme si tedy Lego stavebnice Boost a postavili si malé roboty. Ve stavebnicích není klasický návod a ke stavění je potřeba si stáhnout aplikaci do telefonu nebo do tabletu.

Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov