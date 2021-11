Svatomartinská bojovka nás čekala samozřejmě na sv. Martina. Jelikož máme ale online výuku, musela proběhnout virtuálně. Místo bojovky se z ní stala „svatomartinská mise“.

Třída 4. A ze ZŠ Kadaňská probírala legendu o sv. Martinovi. | Foto: ZŠ Kadaňská Chomutov

Cílem bylo otevřít pokladnici sv. Martina. Nejprve jsme se seznámili s jeho legendou, která je stará již 17 století. Byli jsme rozděleni do skupinových místností, kde jsme s kamarády odpovídali na otázky o sv. Martinovi. Najednou jsme se všichni přemístili do jedné místnosti, nikdo nevěděl, jak se to stalo.