„Lávka projde rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, proto bude po celou dobu oprav pro pěší zcela uzavřena. Obchůzková trasa tak povede skrz nově vymalovaný podchod v ulici Štábního Kapitána Kouby, který vede do centra města a dále Lipskou a Nádražní ulicí,“ sdělila vedoucí Oddělení investic Jana Tröglová.

Rekonstrukce lávky omezí také silniční provoz na hlavním tahu I/13 a to v obou směrech. Avšak v kratším časovém rozmezí, jehož předpoklad je od 27. července 2020 do 20. září 2020. „Silnice I/13 bude tedy po celou dobu stavby průjezdná, i když pouze v omezeném režimu. Rozsah prací nám totiž dovolí nechat vždy dva jízdní pruhy přístupné, abychom zajistili plynulý provoz dopravy. Zpočátku budou průjezdné dva vnitřní pruhy a následně dva vnější. To znamená, že se nepřeruší ani obsluha dvou autobusových zastávek, které se nacházejí v těsné blízkosti lávky.“ doplnila Jana Tröglová.

Rekonstrukce vyjde zhruba na 11 milionů koru a bude spolufinancována dotačním programem Státního fondu dopravní infrastruktury, přičemž celková výše dotace činí 8 milionů korun.

Denisa Špeilová – mluvčí magistrátu města Chomutova