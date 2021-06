Například na psí louku ve Školní ulici byly instalovány nové lavičky a stůl (druhý stůl bude dodán později). Přibyl zde i stojan na jízdní kola a odpadkový koš.

V této oblasti se vyměnily další starší lavičky a doplnily se nové.

Původní lavičky a stoly našly své místo v Olejomlýnském parku u lanové dráhy a dětského hřiště a také ve dvoře ulic Alešova a U Stadionu.

Potěšující zpráva je, že si Jirkované zvykli využívat veřejná griloviště. Také proto prošla servisním zásahem - jsou vyčištěna a připravena na sezónu. Poděkování patří všem, kteří po sobě grilovací místa uklízejí.

Ne každý se však na veřejných prostranstvích chová slušně. Stále se najdou lidé, kteří zapalují popelnice, shazují je do přivaděče, nebo poškozují lavičky či odpadkové koše (viz poslední tři snímky). Odstranění takových závad je pak časově náročné a velmi drahé (mnohdy je na to potřeba využít i těžší techniku).

„Snažíme se ve městě vytvářet prostředí pro sport a odpočinek, ale některé skupiny obyvatel si toho neváží a vše ničí. Stále jsme nuceni čelit útokům vandalů. Proto žádám, budete-li svědky podobného chování, kontaktujte ihned městskou policii,“ vzkazuje místostarostka Dana Havlátková Jurštaková.

Město Jirkov