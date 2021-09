Z hnízda na vodě nás bedlivým okem sledovala volavka popelavá. Cestou jsme si společně zopakovali dopravní značky a správné přecházení vozovky. A protože byl krásný slunečný den, můžeme říct, že vycházka byla povedená a všichni jsme odcházeli do školy spokojení.

Každý jsme to pojali jinak, rozdělili jsme se do skupinek, někdo stavěl domečky, někdo obrázky na zemi, jiný misku pro zvířátka, byli i tací, kteří spíš pozorovali zvířátka v okolí rybníka. Protože jsme pracovali u Filipových rybníků, k naší práci nám ve větvích zpívali ptáci a na břehu kuňkaly žáby. Nedaleko od břehu nás na hladině pozorovalo hejno kachen a svoji zvědavost musela krotit nutrie, která připlavala až ke břehu.

Ve čtvrtek jsme se s žáky vypravili do přírody v okolí naší školy a naším úkolem bylo vytvořit umělecká díla z přírodních materiálů tak, abychom okolní krajinu nijak nenarušovali.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.