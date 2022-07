Kukuřičné bludiště vzor Dánsko. V Račeticích mají novou atrakci

Čtenář reportér Čtenář

Obec Račetice má novou atrakci, a to kukuřičné bludiště. Je zde zatím k návštěvě pouze bludiště vzor Dánsko. Do bludiště můžete s kočárky i s pejsky na vodítku. Auta mohou parkovat přímo u vstupu do bludiště.

V Račeticích mají novou atrakci, kukuřičné bludiště. | Foto: Kukuřičáci