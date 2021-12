Krušné hory „povyrostly“, až do oblak

Čtenář reportér Čtenář

V pátek byly Krušné hory nádherně ozářeny sluncem. Navíc jejich vrcholky, které lze vidět z čtyřproudé silnice I/13 z Mostu do Chomutov, byly zahaleny v mracích nízké oblačnosti, takže vypadaly, jako by nám povyrostly, až do oblak.

Pár záběrů na páteční Krušné hory, které "povyrostly", až do oblak. | Foto: Lucie Králíková