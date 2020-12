Obec má nasvícen i vánoční strom, i když ve středu 9. prosince obec hlásila útok vandala na stromek. Nějaký nenechavec totiž přestřihnul kabely napájení světýlek.

„Lidi jsou debilní, na to už není co napsat! Komu může vadit vánoční strom? Škoda, že při tom jak to ničil, ho to nekoplo a neležel pod stromem,“ vyjádřil se jeden z komentářů na faceboku obce. Se znovu uvedením stromu do provozu pomohla firma Janoušek elektro. Jestli se vám líbí vánoční strom v Otvicích, můžete jej podpořit svými hlasy v anketě Chomutovského deníku.

Lucie Králíková